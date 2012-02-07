США: переслідування Тимошенко викликає особливе занепокоєння

Застосування в Україні вибіркового судового переслідування заважає розвитку повноцінних відносин між Україною і США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам у Києві заступник державного секретаря США Філіп ГОРДОН.

Він зазначив, що під час зустрічей піднімав питання щодо демократії в Україні, перш за все, щодо проведення вільних, чесних і прозорих парламентських виборів у жовтні.

Ф.ГОРДОН нагадав, що це питання також обговорювалося під час зустрічі держсекретаря США Хіларі КЛІНТОН з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Мюнхені.

«Ми висловили занепокоєння тим, що виглядає як вибіркове переслідування, особливо у випадку колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. Як сказала держсекретар КЛІНТОН Президенту України, це враження стає на шляху, перешкоджає розвитку повноцінної співпраці з Україною», - сказав він.

США занепокоєні станом здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО. «Ми бачимо повідомлення про стан її здоров’я, про незадовільний характер медичної допомоги, яку вона отримує, і в нас немає способу незалежно це перевірити», - сказав Ф.ГОРДОН і нагадав, що посол США в Україні Джон ТЕФФТ мав бажання зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО, але йому не дозволили.

«Що стосується виборів у жовтні, ми сказали, що очікуємо повною мірою чесних і відкритих виборів. Це означає, що всі законні опозиційні групи мають брати участь у таких виборах», - сказав він.

За словами Ф.ГОРДОНА, українська сторона запевнила його, що це відповідає її намірам.

Він повідомив, що під час візиту в Україну зустрівся з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, главою Адміністрації Президента Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ, заступником міністра закордонних справ Павлом КЛІМКІНИМ.