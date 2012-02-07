Янукович вимагає припинити тиск на бізнес

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що уряд нерідко, пропонуючи зміни до Податкового кодексу, лобіює «вузькі інтереси».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на відкритті десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що продовжується практика постійного внесення змін до Податкового кодексу. За його словами, уряд поряд зі змінами, які спрямовані на вдосконалення окремих норм Податкового кодексу, вносить пропозиції, в яких «прослідковується лобіювання вузьких інтересів у частині розширення податкових пільг».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Податкові правила мають бути однакові для всіх, і на цьому треба ставити крапку».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що в податковій сфері першочерговим завданням має бути вдосконалення адміністрування податків. Він вважає, що має відбутися реформування «підходів та принципів діяльності органів державної податкової служби, які мають бути спрямовані насамперед на упередження порушень податкового законодавства». «Вимагаю від податківців та від інших контролюючих органів припинити тиск на бізнес», - наголосив Президент України.