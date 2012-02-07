Тимошенко пропонує поділити політичне поле «на Україну та її окупантів»

Колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка перебуває у Качанівській виправній колонії у Харкові, вимагає від керівництва фракції "БЮТ-Батьківщина" забезпечити об`єднання опозиції на виборах до Верховної Ради у жовтні 2012 року.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО (повний текст), про це лідер партії написала у своєму листі, адресованому фракції "БЮТ-Батьківщина".

"Всіма вашими силами та можливостями, на всіх рівнях переговорного процесу в центрі та регіонах, ви мусите забезпечити повне, справжнє, щире об’єднання опозиційних сил в єдиний непоборний моноліт для участі в парламентських виборах 2012 року. Це потрібно зробити незалежно від того, яким буде прохідний бар’єр до Верховної Ради", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" підкреслила, що єдиним ключем до усунення чинної влади є єдність опозиції, "аж до єдиного партійного списку, в чіткому поділі політичного поля на чорне і біле, на добро і зло, на Україну та її окупантів". "Тільки така організація боротьби на виборах дозволить мобілізувати всю націю на перемогу. Сьогодні питання стоїть не про те, яка партія переможе на парламентських виборах, а чи зможемо ми зберегти незалежну Україну для нащадків! Дріб’язкове гетьманство опозиціонерів позбавить Україну навіть шансу! Об’єднання лише на мажоритарних округах – недостатньо! Ви зобов’язані не декларувати, а реально захистити Україну від деградації!", - вимагає Ю.ТИМОШЕНКО.