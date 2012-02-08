Кириленко: кримський спікер ігнорує Януковича

Лідер партії "За Україну!" В’ячеслав КИРИЛЕНКО вимагає від центральної влади надати належну оцінку українофобським висловлюванням голови Верховної ради Криму Володимира КОНСТАНТИНОВА про його роздратування тим, що зараз міністри частіше спілкуються та листуються українською мовою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії "За Україну!".

"Фактично, керівник Кримського парламенту прямо заявив, що ігнорує Конституцію України, а значить і гаранта Основного Закону - Президента України. На цьому тлі заяви ЯНУКОВИЧА про відновлення вертикалі влади в країні виглядають сумнівно", - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Лідер партії «За Україну!» зазначив, що відповідно до статті 135 Конституції України, діяльність Кримського парламенту не може суперечити Конституції України, тому відверто українофобські та неконституційні висловлювання кримського спікера повинні дістати належну оцінку з боку центральної влади та українського суспільства.

Як повідомляв УНІАН, Верховна рада Криму створила робочу групу з моніторингу функціонування російської мови та інших національних мов автономної республіки у сферах освіти, культури, фармакології, нотаріаті, судочинстві, в діяльності правоохоронних органів, торгівлі, рекламі і телерадіомовленні.

Йдеться про дотримання статті 10 Конституції України і статей 10-14 Конституції Криму.

"(Дратує) те, що багато міністрів починають звертатися до нас українською мовою... Знову пішло листування (українською), знову починаємо відкатуватися назад", - сказав спікер кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ журналістам сьогодні, 7 лютого, після засідання президії ВР Криму, де була створена робоча група.

Він повідомив також, що парламент Криму готує звернення про ухвалення закону про мови, яке планується розглянути на найближчому пленарному засіданні в лютому.

"Поки кіно в Сімферополі ми не дивитимемося російською мовою, нічого доброго не буде", - сказав В.КОНСТАНТИНОВ.