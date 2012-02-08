Лідер УНП про сир, газ, помсту та агресію

«Україна в довгостроковій перспективі лише виграє від агресивної торгової політики Росії», - заявив народний депутат України, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО. Так політик прокоментував заборону Росспоживнагляду на ввезення до Росії з 7 лютого сирів деяких українських виробників, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

«Торгові війни, які розв’язує Росія, – помста за непоступливість України на газових переговорах щодо перегляду кабальних газових угод 2009 року та відмову увійти в склад Митного союзу», – вважає депутат.

За його словами, «недружні кроки Росії сприятимуть лише пришвидшенню модернізації українських підприємств, їх переорієнтації на європейські ринки, а також все більшому віддаленню України від структур ЄврАзЕС».

На думку політика, «сирна» війна, як під час «помаранчевого» 2005 року, – лише перший «торговий» удар Кремля по економіці незалежної України за каденції діючої влади». Він не виключив, що «попереду - атаки на інші експортні галузі промисловості: металургію, хімічну промисловість, АПК». За словами Ю.КОСТЕНКА, «Кремль намагається вчинити соціально-економічний тиск на українську владу, а також експортно-орієнтовані фінансово-промислові групи, щоб змінити політику України в сфері ПЕК на свою користь та дотиснути щодо участі в підконтрольному Росії Митному союзі».

На думку лідера УНП, «Кремль незадоволений вимогами України переглянути кабальні газові контракти 2009 року, намірами скоротити закупівлю російського газу, диверсифікувати постачання енергоносіїв, а також залучити країни ЄС до управління ГТС України». З іншого боку, на думку політика, «російські атаки свідчать, що Україна взяла той курс в ПЕК, який відповідає її національним інтересам». Він навів приклад Грузії, яка успішно переорієнтувалася на європейські ринки внаслідок торгових війн з Росією, зміцнивши власну незалежність. «Це тим більш під силу Україні», – переконаний лідер УНП. На його думку, «Україна, в довгостроковій перспективі лише виграє від агресивної торгової політики Росії, бо запровадить європейські стандарти в промисловості та, врешті-решт, стане містком для інтеграції російського бізнесу в економіку країн ЄС».