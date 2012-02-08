Тарасюк обурився: МЗС перетворюють на Міністерство пропаганди

Екс-міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає, що нинішні дипломати позбавлені можливості робити те, що вони вміють робити і хочуть.

Про це повідомляє сайт НРУ.

“Речники міністерства починають боротися з опозицією, використовуючи трибуну Міністерства закордонних справ замість того, щоб просувати зовнішньополітичні інтереси нашої держави. Ті, хто сьогодні виступають від імені МЗС, перетворюють його на Міністерство пропаганди”, - зазначає політик.

Екс-міністр зазначає, що українські дипломати - це висококваліфіковані професіонали, котрі неодноразово доводили свій патріотизм, зокрема в 2004 році. Тоді більш як 500 українських дипломатів, які працювали як в закордонних установах, так і в Центральному апараті, підписали заяву про підтримку народу. Це свідчило про їх високий фаховий і патріотичний потенціал».

“Тому незрозумілі зміни в стратегічних цілях зовнішньої політики, звичайно, не до вподоби українським дипломатам, - сказав Б.ТАРАСЮК. - Їм не комфортно працювати в умовах, коли вони позбавлені можливості реалізувати інтереси нашої держави в такому вигляді, в якому вони багато років відомі і закріплені в документах Міністерства закордонних справ й інших державних нормативних актах”.