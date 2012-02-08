Прокурори хочуть бачити Москаля і Турчинова у суді

Сторона державного обвинувачення просить Печерський районний суд Києва викликати і допитати у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА колишнього першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА і колишнього заступника Ю.ЛУЦЕНКА Геннадія МОСКАЛЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням прокурори звернулися сьогодні на початку чергового судового засідання з розгляду кримінальної справи Ю.ЛУЦЕНКА. Судовий процес у цій справі після допиту підсудних перейшов у стадію доповнень.

Сторона держобвинувачення пояснила необхідність допиту вказаних осіб тим, що на початку судового процесу вже заявлялося про необхідність допиту як свідка Г.МОСКАЛЯ, а прізвище О.ТУРЧИНОВА фігурує в матеріалах справи, зокрема в епізоді щодо зарахування водієві Ю.ЛУЦЕНКА Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ цивільного стажу до загального міліцейського.

Зокрема, як з’ясувалося, держобвинувачення просить суд долучити до справи інформацію із лікарні про лікування колишнього керівника апарату міністра Валерія МЕЛЬНИКА, який допитувався в суді як свідок, інформацію про перетин Ю.ЛУЦЕНКОМ кордону 30 серпня 2008 року, а також витребувати з МВС інформацію про статус автомобіля, на якому пересувався Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, представники прокуратури попросили суд долучити до матеріалів справи низку запитів у певні установи (які саме не уточнили) та відповіді на них.

У даний час в засіданні оголошено технічну перерву, щоб сторона захисту Ю.ЛУЦЕНКА могла ознайомитися з наданими прокуратурою документами.