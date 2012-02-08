Попов на підприємстві «Антонов» поділився мрією

Стратегічним завданням, яке столична влада поставила собі разом із киянами, є підтримка міського виробника. Знак якості «Зроблено в Києві» має усі підстави стати визнаним і авторитетним у всьому світі – про це під час візиту на державне підприємство «Антонов» сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Саме цей завод очільник КМДА назвав взірцем високого рівня якості виробництва та соціального захисту.

«Ви є взірцем для всієї промисловості міста і всієї України. Ваша високотехнологічна продукція визнана у всьому світі. Ми пишаємося роботою «Антонова», пишаємося, що це столична компанія», – сказав Олександр Попов, звертаючись до працівників заводу.

Як повідомляє прес-служба КМДА, голова міськадміністрації наголосив, що влада столиці всіляко сприятиме розвитку таких потужних та прогресивних підприємств. Адже на виробництві та проектування літаків «Антонова» задіяно 13 тисяч киян. Усі вони отримують достойну заробітну плату, соціальні гарантії та можливість отримати службове житло. Разом з тим, літаки впродовж багатьох років успішно експортуються за кордон і користуються неабияким попитом та довірою. Саме цей завод виготовив найпотужніший у світі вантажний літак, перевершити якого досі не вдалося жодному повітряному суднові.

«Ви зробили найбільший у світі літак – «Мрію». Наша мрія – щоб більшість київських підприємств досягли тих успіхів у своїх галузях, яких досягли ви у галузі літакобудування», – наголосив очільник КМДА.

Під час візиту на державне підприємство голова міськадміністрації ознайомився з виробничими потужностями заводу та умовами праці його співробітників. Олександр Попов запропонував промисловцям долучитися до програм соціально-економічного розвитку міста. Також сторони обговорили можливість передачі балансового житла заводу до комунальної власності Києва і варіанти сприяння столичної держадміністрації зведенню нових будинків для співробітників заводу.