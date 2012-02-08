Київський губернатор похвалився самодостатністю області

На Київщині елеватори можуть приймати на зберігання зерно не тільки з області, а й з інших регіонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявив під час сесії обласної ради, звітуючи про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2011 рік.

«Минулого року було зібрано рекордний урожай зернових за останнє століття. Також у 2011 році на Київщині було відкрито 11 сучасних елеваторів. Тому сьогодні у нас є можливість додатково приймати на зберігання зерно не тільки з області, а й з інших регіонів України», - сказав він.

При цьому А.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що Київщина – самодостатня область, яка забезпечить зерновою продукцією весь столичний регіон до наступного урожаю.

«Сьогодні в області сформовано обсяг регіональних ресурсів продовольчого зерна, що становить 60 тисяч тонн», - наголосив він.

Також на засіданні було повідомлено, що обсяги виробництва продукції сільського господарства за минулий рік в усіх категоріях господарств на Київщині збільшився на 18,5%, зокрема, валовий збір буряків становив майже 1,5 млн. тонн і порівняно з 2010 роком збільшився на 36%. За виробництвом молока, м’яса птиці та яєць Київська область посідає перше місце в державі.