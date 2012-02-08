Забзалюк заявляє, що за його «тушку» заплатили $450 тисяч

Народний депутат України Роман ЗАБЗАЛЮК заявляє, що опозиційні фракції у Верховній Раді вимагатимуть створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів перекупки депутатів у провладну більшість.

Про це Р.ЗАБЗАЛЮК заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН за результатами свого особистого розслідування, проведеного, за його словами, після юридичного, але не фактичного виходу з фракції "БЮТ-Батьківщина" та нібито переходу до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього", очолюваної ще одним колишнім БЮТівцем Ігорем РИБАКОВИМ.

"Очікувати справедливої реакції з боку так званих силових структур, правоохоронних структур не доводиться. Втім ми однозначно будемо наполягати на утворенні тимчасової слідчої комісії ВР для вивчення цих матеріалів. Я вважаю, що на цьому етапі більш страшного суду, ніж народного, немає для цієї кліки", - сказав Р.ЗАБЗАЛЮК.

Народний депутат підкреслив, що його вихід з фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування планів провладної більшості та їх мотивів щодо утворення "тушкової метастази у Верховній Раді".

"Це відповідальне завдання було доручено мені. Власне кажучи в моїх партійних обов`язках як голови Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Батьківщина" передбачено перейматись у тому числі питаннями, спрямованими на недопущення розколів у партії і таке інше", - пояснив він.

Р.ЗАБАЗЛЮК підкреслив, що його дії були погоджені з першим заступником лідера партії "Батьківщина" Олександром ТУРЧИНОВИМ та нинішнім лідером фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ.

"По суті, у цих неповних два місяці я формально числився в так званій групі "Реформи заради майбутнього". Однак фактично, ніколи і не виходив з лав нашої команди партії "Батьківщина" та її фракції", - наголосив Р.ЗАБЗАЛЮК.

Народний депутат на прес-конференції також продемонстрував запис своєї розмови з одним з керівників депутатської групи "Реформи заради майбутнього", в якій йдеться про механізм купівлі опозиційних депутатів.

"На чинному етапі йдеться про суми в розмірі 500 тисяч доларів одразу, потім щомісячна зарплатня по 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти "Батьківщини" та опозиції. На завершення гарантується бонус за мерзотну службу господарю, ще по 500 тисяч доларів на тушку", - уточнив Р.ЗАБЗАЛЮК.

При цьому народний депутат повідомив, що за перехід до депутатської групи "Реформи заради майбутнього" отримав 450 тисяч доларів, але після оголошення цієї схеми не збирається цю суму повертати. "Ці гроші будуть спрямовані на проведення роз`яснювальної роботи серед виборців", - зазначив він.

Р.ЗАБЗАЛЮК також повідомив, що надалі займатиме своє місце у фракції "БЮТ-Батьківщина". Водночас, він не виключив, що опоненти намагатимуться помститися за розголошення цієї інформації. "Очевидно, помста буде. Але я знаю і вірю, що наша команда зможе адекватно відповісти на всі провокації, які будуть здійснюватися проти мене", - резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".