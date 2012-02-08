Лавринович заявив журналістам, що вони деградували на його очах

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє про необхідність перевірити достовірність інформації про те, що голова кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ обурений використанням української мови в офіційних документах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Де він (голова кримського парламенту – УНІАН) таке заявив? Знаєте, я знаю вашу братію (журналістів – УНІАН) вже давно. На моїх очах за 22 роки така деградація журналістики відбулась, я перепрошую. Можливо, вас це нікого не стосується, що там десь хтось сказав…», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому відповідь на твердження журналістів про достовірність цієї інформації міністр заявив: «У Державі Україна є Конституція, яка визначає статус мов. Є державна мова українська. Цією мовою можна звертатися до всіх установ на всій території держави. Автономна республіка Крим є складовою частиною України».

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Верховна Рада Криму створила робочу групу з моніторингу функціонування російської мови та інших національних мов автономної республіки у сферах освіти, культури, фармакології, нотаріаті, судочинстві, в діяльності правоохоронних органів, торгівлі, рекламі і телерадіомовленні. Йдеться про дотримання статті 10 Конституції України і статей 10-14 Конституції Криму.

Голова кримського парламенту В.КОНСТАНТИНОВ сказав журналістам після засідання президії ВР Криму, де була створена робоча группа: «(Дратує) те, що багато міністрів починають звертатися до нас українською мовою... Знову пішло листування (українською), знову починаємо відкатуватися назад».

Він повідомив також, що парламент Криму готує звернення про ухвалення закону про мови, яке планується розглянути на найближчому пленарному засіданні в лютому.

«Поки кіно в Сімферополі ми не дивитимемося російською мовою, нічого доброго не буде», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ.