Чорновіл: у ситуації із Забзалюком існує дуже багато запитань

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ (група «Реформи заради майбутнього») зазначає, що в ситуації із народним депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ дуже багато запитань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Для мене знаків питання в разів 20 більше, ніж окличних знаків або крапок», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

На його думку, «десь через тиждень ми побачимо, чи дійсно була розроблена блискуча спецоперація, хоча це дуже не вкладається в образ сьогоднішньої імпотенції, відверто кажучи, БЮТу, чи насправді відбулося щось трішечки менш ліцеприятное, тобто хлопець випросив гроші під лікування, під якісь благородні цілі, а потім вирішив ще на цьому зіграти у велику і гарну політику».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи заплатили йому 500 тис. дол. за входження до групи «Реформи заради майбутнього» і до парламентської більшості, Т.ЧОРНОВІЛ, сміючись, відповів: «Якби мені запропонували 500 тисяч доларів, якби я їх взяв і їх би мав, то принаймні я вже б машину поміняв, і подумав, чи варто мені так щодня ходити в цю Верховну Раду і готуватися по кожному законопроекту».

«Наскільки мені відомо, ті хто взяли великі гроші, пішли всі у фракцію Партії регіонів, тому що, як ви бачите, особливої любові до депутатської групи зараз у керівництва більшості не проглядається, коли йдеться про кадрові питання чи то в уряді, чи то в цій же Верховній Раді», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

«Я думаю, що якщо хтось десь серйозно якимись грошима бавився, то напевно це десь поза межами нашої групи», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

Сьогодні, 8 лютого, на прес-конференції в УНІАН Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід з фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування планів провладної більшості та їх мотивів щодо утворення "тушкової метастази у Верховній Раді".

Народний депутат на прес-конференції продемонстрував запис своєї розмови з одним з керівників депутатської групи "Реформи заради майбутнього", в якій йдеться про механізм купівлі опозиційних депутатів.

"На чинному етапі йдеться про суми в розмірі 500 тисяч доларів одразу, потім щомісячна зарплатня по 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти "Батьківщини" та опозиції. На завершення гарантується бонус за мерзотну службу господарю, ще по 500 тисяч доларів на тушку", - уточнив Р.ЗАБЗАЛЮК.

При цьому народний депутат повідомив, що за перехід до депутатської групи "Реформи заради майбутнього" отримав 450 тисяч доларів, але після оголошення цієї схеми не збирається цю суму повертати.

Згодом після прес-конференції у Верховній Раді було офіційно оголошено про входження Р.ЗАБЗАЛЮКА до складу фракції «БЮТ-Батьківщина».