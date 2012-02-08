У Ровеньках над мерією піднімуть червоний прапор

Сьогодні на сесії депутати Ровеньківської міської ради (Луганська область) одноголосно ухвалили рішення про підняття червоного прапора Перемоги над будівлею міськради 17 лютого, в день звільнення міста від фашистських загарбників.

Про це УНІАН повідомив секретар міськкому КПУ Василь ЛУГАНСЬКИЙ.

«Депутати-комуністи вирішили підтримати сєверодонецьких колег, які першими наполягли на святкуванні цієї дати під червоним прапором. Ми запропонували включити до порядку денного це питання, його розглянули й ухвалили позитивне рішення», – сказав В.ЛУГАНСЬКИЙ.

«Очевидно, люди вже йдуть від «помаранчевого туману», починають розуміти, що всі попередні обіцянки й пропоновані тоді ж цінності були помилковими. Сьогодні жителі регіону усвідомили, що не може бути нічого ціннішого, ніж життя, яке віддали наші предки за майбутнє своїх нащадків і, не замислюючись, йшли на смерть заради нас із вами. Вшанувати їхню пам`ять, вивісивши прапор Перемоги, це найменше, що ми зобов`язані зробити сьогодні», – вважає комуніст.