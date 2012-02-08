Опозиція наполягає, що Київрада зменшила надбавку освітянам і медикам

Попри запевнення столичних очільників щодо збереження муніципальних надбавок працівникам освіти і медицини, опозиція продовжує наполягати на тому, що у столичному бюджеті на 2012 рік немає коштів на виплату надбавок вчителям і медикам у повному обсязі.

Про це заступник голови депутатської фракції «УДАР Віталія Кличка» у Київраді Наталія НОВАК заявила в ефірі соціального ток-НЕшоу з Реною НАЗАРОВОЮ «Київський форум».

«Повинні бути надбавки 20 % – муніципальні, 20 % – державні. За моїми розрахунками, таких надбавок в повному обсязі сьогодні в бюджеті Києва немає», – зазначила депутат.

Цю інформацію підтвердив перший заступник начальника Головного фінансового управління КМДА Віктор ПАДАЛКА. Чиновник повідомив, що у 2012 році освітяни та медики отримуватимуть близько 15 % муніципальної надбавки. Проте наголосив, що пізніше депутати можуть переглянути столичний бюджет у бік збільшення цих виплат.

Експерти визнали таку ситуацію ненормальною та назвали столичний бюджет «дискримінаційним», оскільки 50 % податків киян, на відміну від жителів інших регіонів, будуть вилучені до державного бюджету.

«Таким чином, з бюджету Києва вилучили більше 7 млрд. грн.», – зазначила Н.НОВАК.

Депутат також прогнозує, що невиконання столичного бюджету на кінець року становитиме близько 2,7 млрд. грн.

29 грудня 2011 року Київська міська рада затвердила бюджет столиціна 2012 рік з загальним обсягом доходів у сумі 16 млрд. 438 млн. 599,8 тис. грн., у тому числі субвенції з держбюджету – 2 млрд. 576 млн. 717,6 тис. грн. і додаткові дотації з держбюджету – 33 млн. 327 тис. грн. Загальний обсяг витрат становить 16 млрд. 438 млн. 599,8 тис. грн., тобто дорівнює обсягу доходів.