Сікорський каже, що Янукович нічого йому не обіцяв у справі Тимошенко

Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ заявляє, що не отримував від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА жодних запевнень щодо вирішення справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.СІКОРСЬКИЙ заявив, відповідаючи на відповідне запитання польського журналіста сьогодні у Києві.

«Ні. Жодних», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Міністр закордонних справ Польщі повідомив, що висловив В.ЯНУКОВИЧУ своє занепокоєння у зв’язку із політичним конфліктом в Україні, який ускладнює зближення України з Європейським Союзом.

Водночас, відповідаючи на запитання про зустріч з донькою Ю.ТИМОШЕНКО Євгенією, Р.СІКОРСЬКИЙ не уточнив теми обговорення, зазначивши, що Міністерство закордонних справ Польщі хоче отримувати інформацію про справу Ю.ТИМОШЕНКО з різних джерел. «Дочка пані ТИМОШЕНКО таку інформацію надала», - сказав міністр закордонних справ Польщі.

Р.СІКОРСЬКИЙ також нагадав, що партія «Громадянська платформа», членом якої він є, входить до родини Європейської народної партії, як і партія «Батьківщина», яку очолює Ю.ТИМОШЕНКО.