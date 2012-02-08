У ПР знизали плечима: «скупників» тушок можуть хіба що присоромити
"Питання лежить у площині моралі..."
Представник Президента у Верховній Раді Юрій МІРОШНИЧЕНКО вважає, що події з народним депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ лежать виключно у моральній площині.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ТВі, відповідаючи на запитання, чи буде реакція Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на заяви Р.ЗАБЗАЛЮКА про підкуп за перехід із фракції до фракції.
Ю.МІРОШНИЧЕНКО підкреслив, що це питання лежить у площині моралі, тому ні Президент, ні депутати не можуть втручатися в це питання.
Він зауважив, що Партія регіонів, до якої він належить, взагалі не має ніякого відношення до групи «Реформи заради майбутнього», і тому йому важко коментувати інцидент.
Водночас, на переконання Ю.МІРОШНИЧЕНКА, з політичної точки зору питання перекупки народних депутатів є неприпустимим.