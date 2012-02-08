Українська газета погрожує єврочиновникові публічним викриттям

Газета «КоммерсантЪ - Украина» наполягає на достовірності своєї інформації про неналежне використання Києвом коштів Європейського Союзу.

Про це мовиться в інформації, розміщеній на сайті газети.

Як нагадує видання, сьогодні офіційний представник Єврокомісії Пітер СТАНО у заяві для інформаційних агентств звинуватив газету в оприлюдненні неправдивої інформації про діяльність ЄК у статті Сергія СИДОРЕНКА "Україна з'явилася у новому світлі", опублікованій у номері від 8 лютого. П.СТАНО заявив також, що представництво ЄС у Києві вимагатиме спростування відповідної інформації.

У свою чергу, «КоммерсантЪ» наполягає, що інформація, викладена у замітці, відповідає дійсності. «Усі наведені цитати вірні, їх авторство дійсно належить високопоставленому чиновнику ЄК», – йдеться у повідомленні.

Газета вимагає від Єврокомісії відкликати неправдиві звинувачення, пред'явлені її офіційним представником. «У випадку, якщо Єврокомісія наполягатиме на колишній позиції, "Ъ" залишає за собою право опублікувати документальні докази і надати свідоцтва людей, які були присутні під час бесіди Сергія СИДОРЕНКА з процитованим у статті чиновником ЄК, а також надати роздруковки процитованого у статті офіційного листування "Ъ" з європейськими чиновниками», – заявляє видання.

*** 8 лютого газета “КоммерсантЪ - Украина” оприлюднила матеріал, в якому, зокрема, заявила про припинення фінансування з боку ЄС ряду програм в Україні через нецільове використання коштів. Зокрема, газета заявила про те, що 31 млн. євро, одержані Україною у вересні минулого року на енергозбереження, були використані на будівництво ліній електропередач для сонячних електростанцій в Криму і Одеській області.

Після цього Державне агентство з енергоефективності і енергозбереження спростувало цю інформацію.

Як йдеться в офіційній заяві відомства, кошти фінансової допомоги ЄС на реалізацію програм з енергозбереження в Україні ані торік, ані у поточному році агентством не використовувалися. Рішення про виділення цих коштів на виконання заходів державної цільової програми енергоефективності і розвиток відновлюваних джерел енергії на 2010-2015 було ухвалене Кабінетом міністрів України 17 жовтня 2011 року. Комітет Верховної Ради з питань бюджету узгодив передачу Держагентству з енергоефективності бюджетних призначень у розмірі 310 млн. грн. лише 6 грудня 2011 року.

«Відповідно, у 2011 році ці кошти використані не були, і на сьогодні знаходяться на рахунках Державної казначейської служби», - зазначається у заяві.

В зв'язку з цим відомство наголошує, що інформація, опублікована в газеті, є «абсолютно недостовірною».