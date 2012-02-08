Рибаков каже, що Забзалюк сам просив у нього гроші - на лікування

Депутатська група «Реформи ради майбутнього» виділяла народному депутату Роману ЗАБЗАЛЮКУ гроші на лікування.

Про це йдеться в заяві лідера групи Ігоря РИБАКОВА, переданій агентству УНІАН прес-службою «Реформ заради майбутнього».

«Кілька місяців тому до мене звернувся пан ЗАБЗАЛЮК із проханням допомогти йому грошима для лікування від важкої хвороби. Оскільки, з його слів, керівництво «Батьківщини» відмовило йому в допомозі. Порадившись із фракцією, ми ухвалили рішення виділити йому гроші на лікування. Ми раді, що цей християнський вчинок допоміг Роману ЗАБЗАЛЮКУ і наш колега сьогодні виглядає в повному здоров'ї», - йдеться в заяві І.РИБАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

Сьогодні, 8 лютого, на прес-конференції в УНІАН Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід з фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування планів провладної більшості та їх мотивів щодо утворення "тушкової метастази у Верховній Раді".

Народний депутат на прес-конференції продемонстрував запис своєї розмови з одним із керівників депутатської групи "Реформи заради майбутнього", в якій йдеться про механізм купівлі опозиційних депутатів.

"На чинному етапі йдеться про суми в розмірі 500 тисяч доларів одразу, потім щомісячна зарплатня по 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти "Батьківщини" та опозиції. На завершення гарантується бонус за мерзотну службу господарю, ще по 500 тисяч доларів на тушку", - уточнив Р.ЗАБЗАЛЮК.

При цьому народний депутат повідомив, що за перехід до депутатської групи "Реформи заради майбутнього" отримав 450 тисяч доларів, але після оголошення цієї схеми не збирається їх повертати.

Згодом після прес-конференції у Верховній Раді було офіційно оголошено про входження Р.ЗАБЗАЛЮКА до складу фракції «БЮТ-Батьківщина».