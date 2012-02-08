Янукович звільнив ще одного міністра

19:42, 08 лютого 2012
Політика
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Указ з'явився на сайті

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Михайла ЄЖЕЛЯ з посади міністра оборони України.

Про це йдеться в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, М.ЄЖЕЛЬ працював на посаді міністра з березня 2010 року.

Нагадаємо, 18 січня 2012 року Президент звільнив Федора ЯРОШЕНКА з посади міністра фінансів і призначив замість нього голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

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