Янукович звільнив ще одного міністра

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Михайла ЄЖЕЛЯ з посади міністра оборони України.

Про це йдеться в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, М.ЄЖЕЛЬ працював на посаді міністра з березня 2010 року.

Нагадаємо, 18 січня 2012 року Президент звільнив Федора ЯРОШЕНКА з посади міністра фінансів і призначив замість нього голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.