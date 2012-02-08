Литвин нарікає на безсоромність нардепів і зростання цін з часів Іуди

. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР негайно розпочати розслідування інформації про начебто перекупку депутатів і терміново провести публічне засідання за участю усіх причетних осіб.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві В.ЛИТВИНА, також він направив подання генеральному прокурору України з пропозицією провести всебічне розслідування, дати необхідні оцінки та, у разі встановлення достовірності фактів, вжити вичерпних заходів щодо всіх причетних осіб.

В.ЛИТВИН заявляє: «Ганебний характер оприлюдненої інформації про начебто оборудки у стінах Верховної Ради, пов’язані з перекупкою депутатів, лягають незмивною плямою не лише на Верховну Раду, а й на Україну, виставляють її на посміховище серед світу».

«Безсоромні розбори між людьми, які пройшли до парламенту в лавах однієї політичної сили і працювали в одній фракції, примусили б Іуду корчитися, червоніти з сорому та заздрощів від атмосфери в українському політикумі. Напередодні виборів вважаю за необхідне привернути увагу українського суспільства до того, як з часів Іуди виросли ціни та впала мораль, а також застерегти людей від такого «народного» представництва на майбутнє», - наголосив В.ЛИТВИН.