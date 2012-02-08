Кличко закликає опозицію відсіювати зрадників

Партія «УДАР Віталія Кличка» заявляє про те, що опозиційні сили не повинні допустити до парламенту наступного скликання потенційних перебіжчиків і запроданців.

Про це йдеться у заяві партії «УДАР», переданій УНІАН.

«Правоохоронці повинні дати належну оцінку фактам і доказам, отриманим народним депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ щодо того, як перетягують опозиціонерів на бік влади», – вважають в «УДАРі».

«Цей випадок «купівлі депутатів» вкотре доводить: щоб не переносити беззаконня у новий склад парламенту, опозиція повинна особливо прискіпливо відбирати кандидатів як за партійними списками, так і в мажоритарних округах», - йдеться у заяві партії «УДАР».

Як наголошують у партії В.КЛИЧКА, усі списки мають бути відкритими, із зазначенням біографії та професійного досвіду кожного кандидата.

«Закликаємо колег по опозиції визначити і погодити чіткий перелік критеріїв, якими ми спільно керуватимемось при відборі кандидатів у депутати», – йдеться у заяві партії «УДАР».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи в ім'я майбутнього".

Сьогодні, 8 лютого, на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що опозиційні фракції у Верховній Раді вимагатимуть створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів перекупки депутатів у провладну більшість. Депутат підкреслив, що його вихід з фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування планів провладної більшості та їх мотивів щодо утворення "тушкової метастази у Верховній Раді".

Народний депутат на прес-конференції продемонстрував запис своєї розмови з одним з керівників групи "Реформи в ім'я майбутнього", під час якого йдеться про механізм купівлі опозиційних депутатів. "На нинішньому етапі йдеться про суми в розмірі 500 тисяч доларів відразу, потім щомісячна зарплата по 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти "Батьківщини" та опозиції. На завершення гарантується бонус за мерзотну службу господареві, ще по 500 тисяч доларів на тушку", - уточнив Р.ЗАБЗАЛЮК.

При цьому народний депутат повідомив, що за перехід у депутатську групу "Реформи в ім'я майбутнього" одержав 450 тисяч доларів, але після оголошення цієї схеми не збирається цю суму повертати. "Ці гроші будуть направлені на проведення роз'яснювальної роботи серед виборців", - зазначив він.

Сьогодні ж у Верховній Раді офіційно оголошено про входження Р.ЗАБЗАЛЮКА до складу фракції «БЮТ-Батьківщина».