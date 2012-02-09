«Спецагент» Забзалюк пішов на підвищення

Про рішення фракції оголосив Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на засіданні парламенту оголосив про рішення фракції "БЮТ-Батьківщина" щодо обрання Сергія СОБОЛЄВА першим заступником голови зазначеної фракції, а Романа ЗАБЗАЛЮКА – заступником голови фракції. Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН повідомив, що відповідний документ з цього приводу подано фракцією "БЮТ-Батьківщина".

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