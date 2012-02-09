«Спецагент» Забзалюк пішов на підвищення
12:45, 09 лютого 2012Політика
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Про рішення фракції оголосив Литвин
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на засіданні парламенту оголосив про рішення фракції "БЮТ-Батьківщина" щодо обрання Сергія СОБОЛЄВА першим заступником голови зазначеної фракції, а Романа ЗАБЗАЛЮКА – заступником голови фракції.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН повідомив, що відповідний документ з цього приводу подано фракцією "БЮТ-Батьківщина".
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