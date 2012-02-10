ВР відмовилася направити Януковичу запит щодо виконання Резолюції ПАРЄ

Верховна Рада України відмовилася направити Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ запит щодо необхідності виконання Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення відповідного депутатського запиту Володимира ЯВОРІВСЬКОГО (фракція «БЮТ-Батьківщина») проголосували лише 55 народних депутатів.

Запит стосувався виконання резолюції ПАРЄ щодо функціонування демократичних інституцій в України, а саме засудження екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та судового процесу над екс-главою МВС Юрієм ЛУЦЕНКОМ, що «в разі невиконання може загнати Україну в резервацію, а представників влади - в ізоляцію від світового співтовариства і в підпорядкування Росії».