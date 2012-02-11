Литвин знає як умить оздоровити ситуацію в країні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що ситуація з нібито перекупкою народних депутатів у парламенті - «це дискредитація України».

Про це він сказав в ефірі «Шустер Live» на Першому національному телеканалі у п’ятницю ввечері.

За словами В.ЛИТВИНА, «і опозиційні, і ті, які співвідносять себе із владою, вони викрутяться, вони вивернуться із цієї ситуації. І повірте, при нашому підході до обрання депутатів, я більш ніж впевнений, що вони знову будуть у Верховній Раді».

Як нагадав В.ЛИТВИН, він звернувся до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ з проханням провести рослідування і в разі підтвердження інформації про нібито «скуповування депутатів» «подати відповідні пропозиції про притягнення до кримінальної відповідальності учасників, ймовірних, на даний момент, я буду стверджувати, отаких оборудок».

«Я думаю, що це моментально оздоровить атмосферу в країні», - заявив голова ВР.

Як вважає В.ЛИТВИН, у парламенті, по суті, «розбірка в одному політичному середовищі». «Це люди, які двічі у списках однієї партії проходили до Верховної Ради», - сказав він.

На думку В.ЛИТВИНА, дана ситуація «це незмивна пляма» для парламенту і для України. «Пояснити це в Україні ще якось можна, люди вже наші притерпілися, звикли до всього, але пояснити це в черговий раз для світу буде абсолютно неможливо», - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року народний депутат Роман ЗАБЗАЛЮК вийшов із фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід із "БЮТ-Батьківщини" був підпорядкований головній меті - провести розслідування планів провладної більшості та їхніх мотивів щодо створення "тушкової метастази у Верховній Раді".

Він продемонстрував запис своєї розмови з одним із керівників групи "Реформи заради майбутнього", у якій ідеться про механізм купівлі опозиційних депутатів.

"На нинішньому етапі йдеться про суми у розмірі 500 тисяч доларів відразу, потім щомісячна зарплата по 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти "Батьківщини" і опозиції. На завершення гарантується бонус за мерзотну службу господареві, ще по 500 тисяч доларів на тушку", - повідомив Р.ЗАБЗАЛЮК.

При цьому депутат сказав, що за перехід у "Реформи заради майбутнього" одержав 450 тис. доларів, втім, після обнародування цієї схеми не збирається їх повертати.