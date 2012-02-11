Власенко: начальник колонії може сам запросити до в’язнів закордонних лікарів

Начальник Качанівської виправної колонії Харкова Іван ПЕРВУШКІН має право самостійно вирішувати, яких лікарів допустити до огляду екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО, говорячи про склад міжнародної комісії лікарів, яка найближчим часом огляне екс-прем’єра.

«На якій підставі вони затверджують склад цієї комісії? Згідно із законом, начальник колонії має право самостійно запросити будь-якого лікаря, і не треба нікому нічого затверджувати, і не треба йому ні до кого звертатися. Єдина умова, згідно із законом, - це відбувається, якщо в колонії немає відповідного медичного спеціаліста. Звичайно, що в колонії немає спеціаліста з проблем спини, це визнали всі. Звичайно, йому не потрібно наказів МОЗ, не треба ніяких вказівок згори, ніяких погоджень із прокуратурою. Він самостійно, це його право як начальника закладу, має право це зробити. Він мав право самостійно запросити іноземних лікарів, і не було б із цим ніякої проблеми, і не треба було б цього робити через МЗС і так далі», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Він підкреслив, що будь-який ув’язнений, відповідно до законодавства України, має право на запрошення спеціаліста, якому він довіряє. «Це право пацієнта на вибір лікаря, якщо у медичній частині колонії немає відповідного лікаря. І це не ексклюзив для ТИМОШЕНКО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він припустив, що керівництво Качанівської колонії не вирішує самостійно питання допуску лікарів, оскільки побоюється втратити роботу. «Він чиновник у вертикалі і він боїться за свою посаду», - зауважив С.ВЛАСЕНКО.