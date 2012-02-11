Навіщо Тимошенко статус політув'язненої?

Статус політичного в’язня не додасть екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО прав на участь у виборах.

Про це кореспонденту УНІАН у Харкові сказав захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Статус політичного в’язня – ні. Статус політичного в’язня вчергове підкреслить ставлення всього цивілізованого світу до справи ТИМОШЕНКО, але це ставлення і так є очевидним. Отримання статусу політичного в’язня є питанням технічним у цій ситуації, просто для того, щоб це зафіксувати, і не більше того. Буде цей статус досягнуто чи не буде - весь світ визнав це політичними переслідуваннями», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого у Харкові громадські активісти та опозиційні політики підписали звернення до Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо визнання політв’язнями Ю.ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомив співголова Громадянського руху «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ, «ми звертаємося до Парламентської Асамблеї Ради Європи із закликом визнати за ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКОМ та іншими представниками опозиції, що перебувають в ув`язненні, статусу політичних в`язнів. Ми також просимо підтримати вимоги українського народу до правлячого режиму звільнити ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКА та інших політв`язнів, а також надати гарантії їхньої участі у парламентських виборах 2012 року».

Він відзначив, що громадянські лідери вперше організували акцію на підтримку політиків та збір підписів під зверненням до ПАРЄ, оскільки розуміють, що без політичної свободи не буде громадянської та економічної.

Перший заступник лідера Української соціал-демократичної партії Євген СУСЛОВ заявив, що завдяки збору підписів процес звільнення Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА вдасться значно прискорити.