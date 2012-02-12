Експерт: ув'язнивши Тимошенко, влада стала заручницею власних дій

Ув'язнивши екс-прем'єра Юлію Тимошенко, влада стала заручницею власних дій.

Про це в інтерв'ю "Газеті по-українськи" заявив колишній народний депутат Олександр Задорожній.

"Здається, початком переслідувань стали особисті образи Віктора Януковича. Але що далі, то більше влада ставала заручницею власних дій. Такий собі цуґцванґ (шахова позиція, коли будь-який хід лише погіршує ситуацію. — ред). Усе, що було проти влади, сконцентрувала на собі Тимошенко. Для неї це непогано, але владі — невигідно. Для них хай на наступні президентські вибори від опозиції буде хто завгодно, навіть Яценюк, тільки не вона", - зазначив він.

Задорожній вважає, що влада стала заручницею процесу із екс-прем'єром.

"Як і всі ми. Бо Європа пригрозила санкціями. Як тільки Тимошенко посадили, багатьом українцям повернули паспорти в консульствах — відмовили у візах. За тиждень ситуація виправилася, але тоді реакція на Януковича стала і реакцією на українців, - зауважив політик.

Однак, президент вже не може виправити помилку із ув'язненням Юлії Тимошенко", - сказав екс-нардеп. - Випустити її, для Януковича означає стати могильником самому собі. Не випустити — теж кінець. Цієї помилки не виправити. Вона їх і поховає".

На його думку, питання звільнення Тимошенко вирішить Європейський суд із прав людини.

"22 березня — остаточний термін відповіді уряду України на уточнювальні запитання суду. Плюс кілька днів, розгляд справи в суді, і все. Рішення буде на користь Тимошенко. Сумнівів ніхто не має. Питання: що далі? Не думаю, що влада відмовиться виконати рішення Європейського суду", - наголосив Задорожній.