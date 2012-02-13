В Україну для обстеження Тимошенко прибули лікарі з Німеччини й Канади

В Україну прибули фахівці з Федеративної Республіки Німеччини і Канади, які разом з українськими лікарями проведуть комісійне обстеження екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Сьогодні відбудеться нарада щодо організації роботи міжнародної медичної групи за участі німецьких, канадських та українських лікарів, представників посольств Канади та ФРН, Генпрокуратури, Державної пенітенціарної служби, Міністерства закордонних справ і Міністерства охорони здоров’я.

Після наради члени міжнародної медичної групи відбудуть до Харкова, у Качанівську виправну колонію.

У повідомленні йдеться, що “Генеральна прокуратура України у відповідь на звернення послів країн Євросоюзу, США та міжнародних медичних організацій у межах своєї компетенції сприяла організації роботи спільної міжнародної медичної групи для проведення незалежного обстеження, діагностування та, у разі необхідності, лікування Ю.ТИМОШЕНКО”.