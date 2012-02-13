Тюремники читають лекцію іноземним лікарям Тимошенко
17:56, 13 лютого 2012Політика
3055 0
Керівництво Державної пенітенціарної служби доводить до лікарів міжнародної комісії, яка прибула до України з метою обстеження Юлії ТИМОШЕНКО, національні нормативні акти, яких вони мають дотримуватися під час спілкування з екс-прем’єр-міністром.
Як повідомили УНІАН у Державній пенітенціарній системі, з цього приводу триває спілкування керівництва ДПтС з іноземними лікарями.
«Наразі відбувається з цього приводу нарада, на якій їм роз’яснюються статус Ю.ТИМОШЕНКО, умови тримання, нормативні акти», - зазначили в ДПтС
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter