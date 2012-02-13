Тюремники читають лекцію іноземним лікарям Тимошенко

Керівництво Державної пенітенціарної служби доводить до лікарів міжнародної комісії, яка прибула до України з метою обстеження Юлії ТИМОШЕНКО, національні нормативні акти, яких вони мають дотримуватися під час спілкування з екс-прем’єр-міністром.

Як повідомили УНІАН у Державній пенітенціарній системі, з цього приводу триває спілкування керівництва ДПтС з іноземними лікарями.

«Наразі відбувається з цього приводу нарада, на якій їм роз’яснюються статус Ю.ТИМОШЕНКО, умови тримання, нормативні акти», - зазначили в ДПтС