Грищенко: Україна – не Росія, це правда, але далеко не вся

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що не можна зводити українську ідентичність лише до того, що «Україна – не Росія».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр сказав, виступаючи перед студентами Нижегородського державного лінгвістичного університету ім. М.Добролюбова.

«На мій погляд, останні роки були вельми повчальними як для української, так і для російської політики. Для України найбільш суттєвим мені представляється той висновок, що не можна зводити українську ідентичність лише до того, що «Україна – не Росія». Україна дійсно – не Росія. Це правда. Але далеко не вся», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

На його думку, при всій своїй очевидності ця констатація є лише першим кроком, після якого починається тривалий шлях до усвідомлення дійсної ідентичності сучасної української нації.

«На жаль, дехто в Україні зупинилися на цій точці й не просунулися далі. Задовольнившись цією початковою констатацією й не мудруючи, вони поставили знак рівності між українською національною самосвідомістю з одного боку й запереченням, а часто й осудом, усього російського з іншого», - зазначив міністр.

Він підкреслив, що ця група вибравши суто антиросійську риторику, вибрали шлях розколу, ізоляції й шлях «у нікуди». Антиросійська риторика чужа більшості українців. Так само як і шлях політичної конфронтації з Росією, вважає він.

«Всю еволюцію української нації, всю її зовнішню політику й усе її європейське майбутнє неможливо й не потрібно зводити до формули «геть від Москви». Україні, яка поєднує в собі Схід і Захід, тісно в цій формулі. Проте так само тісно їй і в шаблоні повернення до слов`янських витоків і культивації «руського світу», - впевнений К.ГРИЩЕНКО.

Він переконаний, що Україна дуже велика й унікальна, щоб задовольнятися тими шаблонами, які їй диктує зовнішній світ.

«Дилема «Схід або Захід» є для нас штучною й надуманою. Бо в «українському світі» є місце й для першого, й для другого». І якщо в сучасній Європі Схід і Захід, нарешті, долають свій антагонізм, то Україна і поготів не повинна між ними розриватися», - впевнений він.

К.ГРИЩЕНКО заявив, що Україна розвиватиметься як європейська держава, заснована на європейських цінностях і орієнтована на членство в ЄС. Але ця європейська держава матиме одну непорушну особливість: партнерські, братерські відносини з Росією, підкреслив він.