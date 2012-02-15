Висновок обстеження Тимошенко - у запечатаному конверті

Німецькі лікарі завершили обстеження екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і, залишивши у запечатаному конверті висновок медичного огляду, відбули з України.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації

Генеральної прокуратури України.

Учора, 14 лютого, у Качанівській виправній колонії № 54 німецькі та канадські лікарі у присутності українських фахівців, які входять до міжнародної медичної групи, створеної за сприяння Генеральної прокуратури України, упродовж понад п’яти годин проводили діагностичне обстеження ув’язненої Ю.ТИМОШЕНКО.

Лікарі із Федеративної Республіки Німеччини завершили огляд і залишили свій письмовий висновок та відбули з України.

Канадські лікарі сьогодні продовжать комісійне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.

По завершенню огляду Ю.ТИМОШЕНКО буде ознайомлено зі змістом медичного висновку німецьких лікарів, який знаходиться у запечатаному конверті, що підтвердить незалежність роботи міжнародної медичної групи, йдеться у повідомленні Генпрокуратури.