Єврокомісар: У справі проти Тимошенко є якась помилка

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і політики сусідства Штефан ФЮЛЕ вважає, що влада України у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО припустилася правової помилки.

"На нашу думку, у справі проти неї є якась помилка. Людину посадили у в‘язницю за виконання політичної відповідальності, на підставі двох статей Кримінального кодексу, який бере коріння від радянського законодавства 1960-х років. Не цього ми очікуємо від країни з європейськими прагненнями, країни, яка прагне підписати найбільш далекосяжну з усіх угод, про які ЄС вів переговори із своїми партнерами", - сказав Ш.ФЮЛЕ в інтерв’ю телеканалу Euronews, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

За його словами, саме від Президента, від влади залежить, як найефективніше вирішити це питання в існуючих правових рамках, конституційних рамках.

"Коли щось відбувається не так, потрібно мати, звичайно, певні засоби, як це виправити. Ми повинні бути відкритими і щирими, і не тільки казати вам, якими ви є чудовими, але також попереджати, що те чи інше не відповідає нашим спільним намірам, прагненням чи цінностям", - підкреслив єврокомісар.

Ш.ФЮЛЕ додав, що влада України має виконати низку політичних умов для підписання та ратифікації Угоди про асоціацію Україну з Євросоюзом.

"Ми чітко дали зрозуміти, що для підписання і ратифікації угоди Україна мусить дотримуватися політичних умов: поважати цінності, які складають суть наших відносин і які знайшли місце у нашій угоді про асоціацію. І зловживання судочинством у політичних цілях, як це відбувається у справі колишнього прем‘єр-міністра і низки колишніх політиків, є ознакою слабкого верховенства права в Україні. Тож Україні потрібно зробити багато чого для успішного завершення цього процесу, для того, щоб ми змогли отримати вигоду з нових відносин, які передбачає Угода про асоціацію", - резюмував єврокомісар.