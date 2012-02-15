У четвер, 16 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Якою повинна бути школа майбутнього?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Чому не вчать в сучасній школі?

Чому всі спроби реформувати систему освіти в Україні закінчилися провалом?

Хто здатний здійснити реформу системи освіти?

Яка роль сучасних технологій в процесі поліпшення якості освіти?

Як відбивається криза гуманітарного знання на якості освіти?

Учасники круглого столу:

Ольга БОГОМОЛЕЦЬ – заслужений лікар України, професор.

Андрій КУЛИКОВ – журналіст, ведучий програми «Свобода слова», педагог.

Владислав РАДИШ – директор по роботі з державними органами, установами науки і освіти «Майкрософту Україна».

Олесь ДОНІЙ - народний депутат України (фракція НУ-НС), глава підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки і інформатизації Комітету ВР України з питань науки і освіти.

Петро МЕЛЬНИК – народний депутат України (фракція Партії регіонів), ректор Національного університету Державної податкової служби України.

Марина ТКАЧЕНКО – експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася!

Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.