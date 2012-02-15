Круглий стіл «Якою повинна бути школа майбутнього?»
У четвер, 16 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Якою повинна бути школа майбутнього?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Чому не вчать в сучасній школі?
Чому всі спроби реформувати систему освіти в Україні закінчилися провалом?
Хто здатний здійснити реформу системи освіти?
Яка роль сучасних технологій в процесі поліпшення якості освіти?
Як відбивається криза гуманітарного знання на якості освіти?
Учасники круглого столу:
Ольга БОГОМОЛЕЦЬ – заслужений лікар України, професор.
Андрій КУЛИКОВ – журналіст, ведучий програми «Свобода слова», педагог.
Владислав РАДИШ – директор по роботі з державними органами, установами науки і освіти «Майкрософту Україна».
Олесь ДОНІЙ - народний депутат України (фракція НУ-НС), глава підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки і інформатизації Комітету ВР України з питань науки і освіти.
Петро МЕЛЬНИК – народний депутат України (фракція Партії регіонів), ректор Національного університету Державної податкової служби України.
Марина ТКАЧЕНКО – експерт Інституту Горшеніна.
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