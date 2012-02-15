ЮНЕСКО обіцяє поцікавитися вертолітним майданчиком для Януковича

ЮНЕСКО звернеться до української влади за роз’ясненнями щодо незадовільного стану історичних пам’яток у Києві.

Про це йдеться у відповіді голови Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Кішора РАО на звернення лідера партії «УДАР» Віталія КЛИЧКА та депутатської фракції «УДАР» у Київраді щодо системної забудови дніпровських схилів та необхідності захисту об’єктів, внесених до переліку світової спадщини, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Запевняємо вас у тому, що приділимо належну увагу цій проблемі. ЮНЕСКО має намір зробити відповідний запит до представників української влади та вимагати подальшого інформування й відповідних коментарів. Принагідно висловлюємо вдячність за ваш внесок у збереження об’єктів світової спадщини в столиці України», – йдеться у відповіді представника ЮНЕСКО.

Як зазначили в прес-службі партії, у листі до ЮНЕСКО депутати фракції «УДАР» навели кілька десятків прикладів, коли охоронна територія дніпровських схилів незаконно роздавалася у приватні руки. Зокрема, йшлося про будівництво вертолітного майданчика для Президента України на Парковій дорозі у столиці.

Водночас, як повідомили в партії, 14 лютого суддя Окружного адміністративного суду Києва В.КУЗЬМЕНКО залишив без розгляду позовну заяву В.КЛИЧКА до Київради щодо скасування рішення про виділення ТОВ «Амадеус Ко» зазначеної земельної ділянки.

Суддя обґрунтував своє рішення тим, що термін звернення до адміністративного суду щодо захисту позивачем своїх прав сплив. У той же час суддя не взяв до уваги, що вказане рішення Київради досі офіційно не опубліковане, а дата його підписання міським головою невідома, підкреслили в прес-службі «УДАРу».

«Зрозуміло, що суди не бажають розглядати позов Віталія КЛИЧКА щодо незаконного будівництва, оскільки воно напряму пов’язане з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Однак ця ухвала буде обов’язково оскаржена в суді апеляційної інстанції. Паралельно ми направимо до Генпрокуратури подання щодо опротестування незаконного рішення Київради та вимагатимемо зупинити будівельні роботи на Парковій дорозі», - зазначив представник В.КЛИЧКА у суді, керівник апарату депутатської фракції «УДАР» у Київраді Володимир БОНДАРЕНКО.