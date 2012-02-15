У Тимошенко думають, що Клюєва виводять з публічної політики

Причину кадрових перестановок у керівництві держави варто шукати у нещодавньому корупційному скандалі, пов’язаному із підкупом депутатів Верховної Ради.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві партії «Батьківщина» з приводу звільнення Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем’єра та призначення його секретарем РНБО.

«Розкриття корупційної схеми, яка давно існує в парламенті та безсумнівно курирується людьми ЯНУКОВИЧА, змусило владу замітати сліди. Саме тому з публічної політики виводять ключових кураторів процесу скупки депутатів», - заявили у «Батьківщині».