У Тимошенко думають, що Клюєва виводять з публічної політики
12:45, 15 лютого 2012Політика
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Через скандал з тушками
Причину кадрових перестановок у керівництві держави варто шукати у нещодавньому корупційному скандалі, пов’язаному із підкупом депутатів Верховної Ради.
Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві партії «Батьківщина» з приводу звільнення Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем’єра та призначення його секретарем РНБО.
«Розкриття корупційної схеми, яка давно існує в парламенті та безсумнівно курирується людьми ЯНУКОВИЧА, змусило владу замітати сліди. Саме тому з публічної політики виводять ключових кураторів процесу скупки депутатів», - заявили у «Батьківщині».
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