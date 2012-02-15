Попов знає, де брати гроші на соціальний захист

Олександр Попов ініціює посилення соціального захисту малозабезпечених киян та киян, що потребують особливої уваги з боку міста. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, за ініціативи голови Київської міської державної адміністрації на розгляд сесії Київської міської ради, що відбудеться 16 лютого 2012 року, представлено проекти змін до міських цільових програм на 2011-2015 роки «Соціальне партнерство» та «Турбота. Назустріч киянам». Зокрема, мова йде про збільшення фінансування заходів цих програм у 2012 році.

«Соціальний захист малозабезпечених, пенсіонерів, ветеранів, людей з особливими потребами – найперший обов’язок влади. Місто сьогодні робить усе можливе, щоб допомогти цим групам киян сьогодні та мати потенціал для посилення їхнього соціального захисту в майбутньому. Дії, спрямовані на покращання економіки міста та протидію корупції, які здійснювались нами впродовж останнього року, дали сьогодні змогу виділити додаткові кошти на соціальний захист. Переконаний, що в подальшому ми збережемо темпи зростання, а відтак і можливості більше допомагати людям», – зазначив голова КМДА Олександр Попов.

Проектом змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» збільшено, а у деяких випадках додатково передбачено, видатки на заходи соціального спрямування. Зокрема, кошти будуть спрямовані на надання соціальних послуг населенню, підтримку ветеранських, благодійних та інших громадських організацій, що мають соціальну спрямованість; загальноміських соціальних заходів, які проводяться благодійними та громадськими організаціями, а також столичною владою у зв’язку з державними святами та іншими визначними подіями.

Так, передбачається, що фінансова підтримка громадських організацій ветеранів на виконання статутних завдань цього року збільшиться, порівняно з минулим роком, у понад десять разів (з 2 млн. 814 тис. грн. у 2011 р. до 23 млн. 250 тис. грн. у 2012 р.). Фінансову підтримку благодійних організацій інвалідів запропоновано збільшити втричі (з 50 тис. до 154 тис. грн.). Проектом збільшуються також видатки на програми медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та інвалідам, які реалізують Київська міська та районні організації Товариства Червоного Хреста. У порівнянні з минулим роком фінансування програм пропонується збільшити більше, ніж у три рази (з 290,3 тис. грн. у 2011 р. до 977,3 тис. грн. у 2012 р.). У понад два рази (з 500 тис. грн. у 2011 р. до 1 млн. 254 тис грн. у 2012 р.) пропонується збільшити фінансування окремих заходів соціального спрямування іншими благодійними організаціями та установами.

У свою чергу, проектом змін до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки та на фінансування її заходів у 2012 році запропоновано спрямувати, зокрема, на надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення, – 431 млн. 120 тис. грн., на надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, – 1,5 млн. грн.

Більше півмільйона гривень, а саме 550 тисяч, голова КМДА пропонує спрямувати на оздоровлення та санаторно-курортне лікування дітей-інвалідів із будинків-інтернатів системи соціального захисту населення, 10 млн. 200 тис. грн. – на оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також передбачено кошти на матеріальну допомогу для придбання твердого палива ветеранами війни та малозабезпеченими сім’ями, які отримують субсидію, на забезпечення протезами різних категорій киян та забезпечення безкоштовним харчуванням і продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян тощо.