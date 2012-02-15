Власенко розвідав: німецьким лікарям зі здоров'ям Тимошенко вже все зрозуміло

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО сподівається, що вже найближчим часом буде оприлюднено результати обстеження його підзахисної, який проводили іноземні лікарі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції.

Він нагадав, що вчора Ю.ТИМОШЕНКО оглядали німецькі лікарі, а сьогодні медогляд продовжують канадські лікарі.

За словами захисника, інформація, яка була оприлюднена вчора представниками Державної пенітенціарної системи, не відповідає дійсності, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО не була проти того, щоб її оглянули іноземні лікарі.

За словами С.ВЛАСЕНКА, німецькі лікарі перебували вчора біля Ю.ТИМОШЕНКО до 24.00, а до 3-ї години ночі з ними проводили бесіду представники пенітенціарної служби.

«Наскільки мені відомо, вони вимагали, щоб німецькі лікарі підписали договір про обмін конфіденційною інформацію з працівниками МОЗ. Але така угода не була підписана, оскільки іноземні лікарі сповідують принцип конфіденційності», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він висловив сподівання, що конверт з результатами обстеження німецькими лікарями уже знаходиться в Ю.ТИМОШЕНКО. Захисник додав, що конверт з цими результатами був переданий медичному працівнику Качанівської колонії за умови, що цей конверт обов’язково потрапить до рук Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас С.ВЛАСЕНКО зазначив, що ні вчора, ні сьогодні до Ю.ТИМОШЕНКО не пустили ні захисників, ні доньку, і тому немає остаточної інформації, чи отримала Ю.ТИМОШЕНКО конверт з результатами обстеження.

Захисник також сказав, що при вчорашньому медичному огляді німецькими лікарями були присутні один представник МОЗ та один представник Державної пенітенціарної системи, однак вони не брали участі в обстеженні Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО також повідомив, що, за інформацією, яка є в нього, німецькі лікарі уже відбули додому, а канадські лікарі продовжують обстеження.

«Сподіваюсь, що остаточні результати будуть оприлюднені вже найближчими днями», - сказав С.ВЛАСЕНКО, додавши, що інформація про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО буде надана також і суспільству, крім тієї, яка має конфіденційний характер.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться захист Ю.ТИМОШЕНКО, що працівники Державної пенітенціарної системи оприлюднять неправдиву інформацію, яка нібито надана їм німецькими лікарями, С.ВЛАСЕНКО висловив сподівання, що влада все ж на це не піде. «Якщо буде оприлюднена якась не така інформація, то Юлія Володимирівна дасть дозвіл на розповсюдження інформації німецькими лікарями», - сказав він.