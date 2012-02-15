Азарова обурило, що люди, простоявши 1,5 години на морозі, показали йому "тил"

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ здивований демаршем ветеранів-афганців під час сьогоднішньої церемонії покладання квітів представниками влади до Меморіального комплексу громадянам України, загиблим в Афганістані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з матерями воїнів, загиблих під час війни в Афганістані, а також з представниками інших громадських організацій афганців.

«Ми сьогодні покладали вінки, а хтось там якісь демарші влаштовував. Це що, правильно? Вони кому демарші влаштовують? Кому?», - запитав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, члени ВГО "Ніхто крім нас" повернулися спиною до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА під час покладання ним квітів до пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам, яка проходила у Києві з нагоди чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Ветерани-афганці ще з 8.00 зібралися біля пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам Києві. Проте підійти до монумента їм не вдавалося, адже шлях перегородила металева огорожа і співробітники охорони В.ЯНУКОВИЧА. У результаті воїнам-афганцям довелося близько 1,5 години стояти на морозі, чекаючи появи глави держави, який затримувався. Ветерани вишикувалися приблизно у 50 м від пам`ятника. Коли приїхав В.ЯНУКОВИЧ, вони по команді командирів розвернулися до Президента спинами.

Афганці змогли покласти квіти до пам`ятника лише після від`їзду В.ЯНУКОВИЧА.