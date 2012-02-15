Чи захистять у КМДА журналістку, яка постраждала через МАФи?

Член спецкомісії КМДА, керівник організації "Громадянський корпус" Роман Солодкий не запросив представника "Репортерів без кордонів" в Україні Оксану Романюк на засідання комісії, як він про те стверджує в одному з інтерв`ю.

Про це УНІАН заявила сама журналістка.

"Роман Солодкий не пропонував мені ніяких зустрічей, ні особистих, ні, тим більше, в КМДА. Навпаки, я сьогодні попросила його дати мені візитку, але пан Солодкий відмовився, і я навіть не маю його контактів. Я хочу також наголосити, що я ніколи не уповноважувала пана Солодкого будь-яким чином представляти мої інтереси чи виступати від мого імені", - йдеться у заяві. (Роман Солодкий сьогодні під час прес-конференції в УНІАН назвав себе представником інтересів журналістки - Ред)

Оксана Романюк вважає, що заяви пана Солодкого про невідворотність покарання її кривдників - це маніпуляція.

"Я вперше почула про пана Солодкого сьогодні під час прес-конференції в УНІАН, де він заявив в інтерв’ю журналістам, що незаконні будівельні роботи на проспекті Свободи – це благоустрій газону і прокладка електрокабеля. Нагадую, що забудовники не мали при собі жодних документів, не кажучи про обов’язкову згоду мешканців будинку на будь-які роботи на прибудинковій території. Роботи проводились вночі, при морозі під –30, під охороною спеціально найнятих для цього невідомих осіб. І, нарешті, забудовники самі, при свідках, неодноразово заявляли, що збираються встановлювати МАФи, і посилались на "високу кришу", яка у випадку чого їх захистить. Дуже цікаво було б дізнатись, звідки у пана Солодкого інформація про "кабелі" і "благоустрій”. Якщо у нього настільки добре налагоджена комунікація з незаконними забудовниками, то, напевно, він може повідомити їхні дані прокуратурі і міліції, які зараз розслідують цю справу", - резюмувала Оксана Романюк.