Глава УГКЦ: люди сьогодні більше довіряють Церкві, ніж главі держави

«Ми зараз переживаємо дуже складний період історії нашої держави, а також - присутності Церкви в Україні. Сьогодні відбуваються такі процеси, над якими, складається враження, ніхто не має жодного контролю, і ми не знаємо, що завтра чекає на нас».

Про це Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) сказав у Німеччині на зустрічі з представниками духовенства та благодійної організації Kirche in Not.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації УГКЦ, до Німеччини Блаженніший Святослав прибув 11 лютого зі своїм першим офіційним візитом.

За його твердженням, у такому періоді невизначеності «люди не вірять нікому, але довіряють Церкві».

«Дуже цікаво, що люди сьогодні набагато більше довіряють главі Церкви, ніж главі держави, - говорить Блаженніший Святослав. - Це означає, що наша Церква відіграє величезну роль у сьогоднішньому українському суспільстві. Найперше – у розбудові громадянського суспільства у нашій державі. Завдяки економічній незалежності від держави ми маємо свободу говорити правду».

Предстоятель УГКЦ також подякував благодійній організації Kirche in Not за підтримку, яку та від моменту свого заснування надає багатьом, зокрема УГКЦ.