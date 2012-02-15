МОЗ: Тимошенко дозволила усій комісії зазирнути у конверт від німців

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яку відучора обстежує медкомісія за участю іноземних лікарів, дала згоду на те, щоб із висновками німецьких фахівців ознайомилися всі члени комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник медкомісії, перший заступник міністра охорони здоров`я України Раїса МОЇСЕЄНКО під час брифінгу, що відбувся сьогодні ввечері біля Качанівської колонії.

За її словами, пізній початок медобстеження сьогодні пов`язаний з тим, що Ю.ТИМОШЕНКО вирішувала, чи дозволити іншим учасникам комісії ознайомитися з висновками німецьких лікарів, які залишили його в конверті.

Голова комісії повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО дала на це свою письмову згоду, а відтак близько 17:00 канадські та українські фахівці продовжили обстеження засудженої.

При цьому Р.МОЇСЕЄНКО зазначила, що попередні висновки німецьких лікарів із клініки «Шаріте – університетська медицина, Берлін» (ФРН) «мало чим відрізняються від попередніх висновків українських фахівців».

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи будуть оприлюднені результати роботи міжнародної медичної комісії, Р.МОЇСЕЄНКО сказала, що засудженій Ю.ТИМОШЕНКО будуть передані висновки фахівців, а «далі вона вирішуватиме самостійно, що з ними робити».

Начальник медичного управління Державної пенітенціарної служби України Євген ПОЛЯКОВ повідомив на брифінгу, що на час обстеження Ю.ТИМОШЕНКО до неї не будуть допускати ні адвоката, ні її дочку Євгенію.

За його словами, такі заходи необхідні для забезпечення безпеки членам медичної комісії.