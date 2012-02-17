Власенка в колонію таки пустили, але побачення з Тимошенко заборонили

Захисника екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА допустили на територію Качанівської колонії у Харкові, але зустріч із екс-прем’єром заборонили з незрозумілих причин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Раніше С.ВЛАСЕНКА не пускали на територію колонії, тим самим порушуючи статтю 24 Кримінально-виконавчого кодексу.

«Після того як я майже годину сперечався з керівництвом колонії, відстоюючи свої права, мені було заявлено, що мене допускають на територію Качанівської колонії як народного депутата, але лише до окремих приміщень», - повідомив С.ВЛАСЕНКО.

«Доступ до камери Юлії ТИМОШЕНКО мені заборонили з невідомих причин. Це було зроблено абсолютно безпідставно і є порушенням закону, на яке ми будемо відповідним чином реагувати», - наголосив захисник Ю.ТИМОШЕНКО.