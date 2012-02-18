Голова облради написав книгу про український націоналізм

Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр СИЧ презентував свою книгу «Український націоналізм: традиція і модерн».

Як передає кореспондент УНІАН, автор книги зауважив, що присвятив її 120-річчю від дня народження засновника і першого провідника Організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця.

За його словами, ідея збірника «Український націоналізм: традиція і модерн» виникла під час спілкування із однодумцями та з потреби поділитися своїми роздумами.

«Український націоналізм: традиція і модерн» - це збірка статей, доповідей, лекцій, рецензій та інтерв’ю, які тематично поєднані в 7 розділів, що складають цілісність книги: «Історія», «Світогляд», «Постаті», «Націоналізм і демолібералізм», «Інтерв’ю», «Рецензії», «Націоналістичний вишкіл». На презентації наголошувалося, що «автор системно окреслює історичні корені та світоглядне підгрунтя українського націоналізму, подає власне трактування окремих сторінок процесу його становлення й поширення, знаменитих подій і постатей, визначає роль і місце націоналізму в новітній українській історії».

Хронологічно публікації збірника «Український націоналізм: традиція і модерн» охоплюють період останніх десяти років.

У передмові книги йдеться, що «структура і зміст збірника побудовані таким чином, що окремі публікації, гнучко і логічно взаємодоповнюючи одна одну (чи навіть частково й перекриваючи), дають цілісне бачення історії українського націоналізму, його витоків і світоглядних основ, реалізації програмних завдань у діяльності окремих провідних постатей, авторське трактування про його призначення на сучасному етапі розвитку української нації й творення власної національної держави».

Довідка УНІАН. О.СИЧ - голова Івано-Франківської облради, голова Івано-Франківської обласної організації ВО «Свобода».