На Канарах затонули українські моряки

Біля берегів іспанського острова Тенеріфе (Канарські острови) затонуло судно, на борту якого перебували громадяни України, повідомляє телеканал "Інтер". Серед одинадцяти членів екіпажу було шестеро українців. Чотирьох українських громадян вдалося врятувати, один загинув, пошуки ще одного тривають.

Як повідомив консул України в Іспанії Анатолій КОВАЛЬ, затонуле судно йшло з вантажем цементу з Тенеріфе в Лас-Пальмас. "Через зміщення вантажу судно накренилося. Вирівняти ситуацію екіпажу не вдалося, і судно перекинулося. Через таке швидке затоплення судна не було викинуто ні радіомаяк, ні подано сигнал лиха. Тобто, тільки тоді, коли судно не прийшло в порт призначення, його почали шукати", - цитує українського консула Газета.ру.

За його словами, було врятовано дев`ять членів екіпажу за винятком двох громадян України. У суботу було знайдено тіло старшого помічника, пошуки іншого члена екіпажу тривають. "Але надії на те, що він залишився в живих, дуже малі", - повідомив А.КОВАЛЬ.