Чоловік Тимошенко впевнений, що в Україні на нього чекає арешт

Чоловік колишнього прем`єра України Олександр Тимошенко виключив можливість виїзду Юлії Тимошенко з України, коли її звільнять з в`язниці.

Про це повідомляє Gazeta.uaз посиланням 5 канал.

"Багато сімей, напевно, так і зробили б, але це в звичайній родині, а не в родині такого політика, як Юлія Тимошенко", - зазначив Олександр.

Чоловік екс-прем`єра також наголосив, що зараз у нього немає можливості відвідувати Україну.

"Я зможу повернутися тільки після зміни влади. Я б і зараз повернувся в Україну, але я буду 100% арештований при першому ж прильоті", - підкреслив він.

"Моє перебування в Чехії дає хоч якусь можливість політично відстоювати інтереси Юлії Володимирівни та інших українських політичних в`язнів", - резюмував чоловік колишнього прем`єра України.