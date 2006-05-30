Уряд знайшов спосіб побороти російську мову

Україна обмежить імпорт російських книжок, пишуть “Факти”. Таке рішення ухвалила міжвідомча комісія на чолі з віце-прем`єром В`ячеславом Кириленком. За офіційною статистикою, торік наклад книжок українською мовою був на чверть меншим за тираж літератури, завезеної з Росії.

Рішення уряду має змінити ситуацію на книжковому ринку, хоча всі попередні спроби не допомагали: читач вперто обирав російські видання. Вірогідно, не через непошану до мови, а через значно більший асортимент. Втім, організація “Просвіта”, яка захищає українську мову, порятунок бачить у підвищенні свідомості. І закликала співвітчизників без нагальної потреби не читати російськомовних книжок.У Росії вже не перший рік експлуатується тема утиснення в Україні російської мови.

ICTV