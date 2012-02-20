Держдума і ВР синхронно ратифікують Угоду про ЗВТ у рамках СНД

Україна та Росія домовилися про синхронну ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Києві голова Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Сергій НАРИШКІН, який перебуває із візитом в Україні.

За його словами, досягнуто домовленість про те, що угода про зону вільної торгівлі на теренах СНД буде «одночасно синхронно розглядатися». Спікер Держдуми РФ підкреслив, що це «дуже важливе питання, важливий документ, ухвалення якого означатиме суттєве полегшення умов здійснення торгових операцій між господарюючими суб`єктами наших двох країн».

Водночас С.НАРИШКІН не уточнив, чи є домовленість про дату такої синхронної ратифікації цього документа.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом із тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

20 грудня 2011 р. у Москві Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна готова обговорити питання синхронної ратифікації країнами-членами Співдружності Незалежних Держав угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.

21 грудня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що Росія готова до синхронної ратифікації договору про ЗВТ у рамках Співдружності.