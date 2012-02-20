Кожем'якін - про Забзалюка, тушок і чікі-пікі

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН вважає безпідставними заяви щодо можливого позбавлення депутатських повноважень Романа ЗАБЗАЛЮКА, який викрив начебто факт підкупу депутатів у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КОЖЕМ’ЯКІН заявив сьогодні під час Погоджувальної ради.

«Будь-які заяви про те, що треба позбавити депутатської недоторканності пана ЗАБЗАЛЮКА, а не тієї людини, яка це робила і продовжує робити, – це не правильно», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН, додавши, що подібні заяви носять аморальний характер.

Він наголосив, що ВР має створити тимчасову спеціальну комісію або відреагувати публічно і дати оцінку діям, зокрема, тих, хто підкуповував депутатів.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також зазначив, що багато депутатів–«тушок» пішли з фракції «БЮТ-Батьківщина» і «окопалися у групі Реформи заради чікі-пікі».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід із фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування щодо підкупу депутатів.

При цьому народний депутат сказав, що за перехід в депутатську групу "Реформи заради майбутнього" одержав 450 тис. доларів.

У свою чергу голова ВР Володимир ЛИТВИН висловлював думку, що Генеральна прокуратура має внести подання про позбавлення депутатських повноважень Р.ЗАБЗАЛЮКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») та Ігоря РИБАКОВА (група «Реформи заради майбутнього»), якщо доведе їх вину у справі про підкуп. «Якщо буде доведено цей факт, то я вважаю, що повинен відповідати і один, і другий», - сказав спікер.

Тим часом 17 лютого фракція "БЮТ-Батьківщина" передала Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 3,6 млн. грн., які нібито одержав депутат Р.ЗАБЗАЛЮК від І.РИБАКОВА за перехід з опозиційної фракції до групи «Реформи заради майбутнього».