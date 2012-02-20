Адвокати Іващенка мають претензії до ЗМІ

Адвокати колишнього тимчасово виконуючого обов`язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА закликають ЗМІ не перекручувати факти при висвітленні судового процесу над їхнім підзахисним і утримуватися від надання оцінок його діям раніше, ніж це зробить суд.

Про це йдеться в заяві, переданій УНІАН адвокатом В.ІВАЩЕНКА Борисом НЕЧИПОРЕНКОМ.

За його словами, приводом зробити цю заяву стала публікація в одному із друкованих ЗМІ, розтиражована пізніше Інтернет-виданнями, про те, що В.ІВАЩЕНКО, узгодивши план санації Феодосійського судно-механічного заводу, скоїв «злочин», є «співучасником» незаконного продажу майна заводу, й за свої «діяння» повинен понести кримінальну відповідальність.

«Керуючись не поширюваними навколо ІВАЩЕНКА чутками, а реальними фактами, зафіксованими в матеріалах кримінальної справи, ми вимушені поінформувати громадськість про реальну ситуацію, яка мала місце в листопаді 2009 року при узгодженні ІВАЩЕНКОМ проекту плану санації ФСМЗ», – йдеться в документі адвокатів колишнього керівника МОУ.

Сторона захисту підкреслює, що у зв`язку з відсутністю замовлень у 2005 році Феодосійський судно-механічний завод «помер», і з того часу ні ремонтом військових кораблів, ні двигунів до них не займався. Більш того, з того часу завод не мав навіть ліцензії на ремонт військової техніки й здійснювати таким чином свою статутну діяльність взагалі не мав права. «Тому говорити про те, що це підприємство є унікальним, таким, що не має аналогів у країні заводом, де можна ремонтувати військові кораблі, інакше як профанацією назвати не можна, тим більше, зважаючи на той факт, що в 2008 році у зв`язку з великими заборгованостями перед бюджетом, Пенсійним фондом, боргами із заробітної плати Господарським судом Криму було порушено справу про банкрутство ФСМЗ, що надалі могло неминуче призвести до його продажу «з молотка», - зазначають адвокати В.ІВАЩЕНКА в своїй заяві.

Крім того, вони підкреслюють, що в поширеній інформації автори допускають вільне неправове трактування узгодження Міноборони плану санації «як це дозволили собі зробити слідчі Генпрокуратури, формуючи звинувачення, висунуте В.ІВАЩЕНКУ».

Перед тим, як поставити свій підпис, підкреслюють адвокати, В.ІВАЩЕНКО власноручно вніс до проекту плану санації доповнення з посиланням на постанову Кабінету міністрів України №803 від 2007 року, згідно з якою чітко означив позицію Міноборони – у разі продажу будь-якого майна заводу (план передбачав не лише продаж майна, але й інші заходи щодо відновлення платоспроможності заводу) особи, які здійснюють цю процедуру, зобов`язані звернутися за дозволом на відчуження майна Міністерства оборони. Більш того, такий дозвіл повинен бути заздалегідь узгоджений із Фондом держмайна. Іншими словами, як зазначає в документі сторона захисту В.ІВАЩЕНКА, Міноборони могло дати дозвіл на відчуження індивідуально певного майна заводу, а могло й відмовити в такому дозволі, оскільки питання відчуження кожного конкретного об`єкту, відповідно до узгодженого В.ІВАЩЕНКОМ проекту плану санації, повинне було вирішуватися окремо. Крім того, Господарський суд Криму, затвердивши 28 грудня 2009 року своєю ухвалою план санації саме з цим доповненням, підтвердив його законність і визначив, що при відчуженні майна заводу повинні бути дотримані вимоги зазначеного вище порядку.

«Виходячи з викладеного, ми вважаємо поширену минулого тижня окремими ЗМІ грубо викривлену інформацію бажанням зацікавлених осіб зганьбити невинну людину й спробувати штучно створити в суспільстві думку, що ІВАЩЕНКО, узгодивши план санації, скоїв злочин. Тому звертаємося до ЗМІ зважено підходити до подачі фактів, які розкриваються в ході судового процесу, який йде над В.ІВАЩЕНКОМ у Печерському районному суді Києва», - зазначають у своїй заяві адвокати тимчасово виконуючого обов`язки міністра оборони України.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу зі звинувачення В.ІВАЩЕНКА в зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Йому було обраний запобіжний захід – узяття під варту.