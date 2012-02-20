Нардеп пропонує вихід з ситуації, коли місць у садочках не вистачає

Народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про виплати компенсації у разі браку місця в дитячому садку» (р/н 10083), який припускає виплату матеріальної компенсації батькам, або особам, як їх заміняють, діти котрих не забезпечені місцями в дитячих садках.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, законопроектом пропонується встановити розмір компенсації з коштів місцевих бюджетів на рівні однієї мінімальної зарплати на місяць на одну дитину. Порядок виплати компенсації пропонується встановити Кабінету міністрів України.

За словами авторів законопроекту, така виплата дасть змогу частково компенсувати батькам, чиї діти не забезпечені місцями в дитсадках, витрати, пов`язані з виконання вказаних функцій і відповідних обмежень у трудовій діяльності.

Також подібна компенсація надасть батькам додаткову можливість для оплати навчання дитини в приватному дитячому садку або для найму няні. Крім того, необхідність виплачувати матеріальну компенсацію стимулюватиме органи місцевої влади і місцевого самоврядування до активнішого пошуку шляхів вирішення проблеми із забезпеченням дітей місцями в дитсадках, – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.